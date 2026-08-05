NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Sprung bei den Erlösen
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05.08.2026 11:42:52
Foxconn erreicht neuen Umsatzrekord dank NVIDIA-Nachfrage - reagiert die Aktie?
- Foxconn meldet für Juli 2026 Rekordumsatz von 946,5 Milliarden Taiwan-Dollar
- Umsatz kletterte im Jahresvergleich um mehr als 54 Prozent
- Wachstumstreiber ist die Cloud- und Netzwerksparte mit KI-Servern für NVIDIA
Der Apple- und NVIDIA-Zulieferer Foxconn hat am Mittwoch für Juli einen Konzernumsatz von 946,5 Milliarden Taiwan-Dollar gemeldet und damit erstmals in der Firmengeschichte die Schwelle von 900 Milliarden Taiwan-Dollar in einem Einzelmonat übertroffen. Im Vergleich zum Vormonat legte der Umsatz um gut 15 Prozent zu, gegenüber dem Vorjahresmonat um mehr als 54 Prozent.
Cloud- und Netzwerksparte treibt das Wachstum
Foxconn führt den Rekordmonat auf die anhaltend starke Nachfrage nach KI-Produkten zurück. Innerhalb der vier Geschäftsbereiche wuchs die Cloud- und Netzwerksparte, in der auch die Fertigung von KI-Servern für Kunden wie NVIDIA gebündelt ist, sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich am stärksten. Für die ersten sieben Monate des Jahres summierte sich der Konzernumsatz auf 5,589 Billionen Taiwan-Dollar, ein Zuwachs von knapp 38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ebenfalls ein Rekord für diesen Zeitraum.
Auch die anderen Sparten legen zu
Neben dem Cloud- und Netzwerkgeschäft verzeichneten auch die übrigen drei Produktlinien im Jahresvergleich Zuwächse: Die Sparte für Computerendprodukte profitierte von einer verbesserten Nachfrage, während Komponenten- und sonstige Produkte sowie die Sparte für smarte Konsumelektronik ebenfalls deutlich zulegten. Letztere umfasst unter anderem die Fertigung von iPhones für Apple.
Foxconn-Aktie kann noch nicht reagieren
Die Foxconn-Aktie hatte bisher keine Gelegenheit, die positiven Umsatzdaten zu verarbeiten, die diese nach Börsenschluss in Taiwan veröffentlicht wurden. Am Mittwoch verlor die Aktie 0,89 Prozent auf 55,50 Taiwan-Dollar und hat damit ihre Verluste seit Jahresstart auf rund zehn Prozent ausgebaut.
Blick auf das dritte Quartal
Für das laufende dritte Quartal rechnet Foxconn mit einer Fortsetzung des Wachstumstrends. Das Unternehmen verweist auf anhaltend starke Bestellungen für KI-Serverschränke sowie auf die traditionell umsatzstärkere zweite Jahreshälfte im ICT-Geschäft, warnt zugleich aber vor der weiterhin volatilen geopolitischen Lage.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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