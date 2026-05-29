Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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29.05.2026 06:13:38
Foxconn has immense confidence in growth momentum due to AI, chairman says
The company is Nvidia’s biggest server maker and Apple’s top iPhone assemblerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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