|
18.03.2026 06:31:28
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 3,23 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 3,34 TWD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 2 606,37 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2 130,50 Milliarden TWD umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,61 TWD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,01 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Foxconn (Hon Hai Precision Industry) mit einem Umsatz von insgesamt 8 103,10 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6 859,62 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 18,13 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Leitzins stabil: US-Börsen geben nach -- ATX schließt in Grün -- DAX geht mit Verlusten aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex zeigte sich hingegen mit Abschlägen. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Fernost schlossen den dritten Handelstag mit Gewinnen ab.