18.03.2026 06:31:28

Foxconn (Hon Hai Precision Industry) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Foxconn (Hon Hai Precision Industry) hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 3,23 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 3,34 TWD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 2 606,37 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2 130,50 Milliarden TWD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,61 TWD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,01 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Foxconn (Hon Hai Precision Industry) mit einem Umsatz von insgesamt 8 103,10 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6 859,62 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 18,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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