Foxconn (Hon Hai Precision Industry): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Foxconn (Hon Hai Precision Industry) stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,28 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,19 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2 525,89 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 40,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 793,47 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at