Foxconn (Hon Hai Precision Industry): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Foxconn (Hon Hai Precision Industry) ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Foxconn (Hon Hai Precision Industry) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,51 TWD, nach 4,15 TWD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,46 Prozent auf 3 015,63 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 058,95 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at