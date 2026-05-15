Foxconn (Hon Hai Precision Industry): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Foxconn (Hon Hai Precision Industry) hat am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,56 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,03 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 119,53 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 1 644,32 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3,57 TWD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2 137,12 Milliarden TWD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at