Foxconn Industrial Internet A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Foxconn Industrial Internet A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,350 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Foxconn Industrial Internet A mit einem Umsatz von insgesamt 306,78 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 53,13 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,632 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 294,60 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at