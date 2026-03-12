Foxconn Industrial Internet A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Foxconn Industrial Internet A veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 CNY gegenüber 0,410 CNY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Foxconn Industrial Internet A mit einem Umsatz von insgesamt 298,96 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,76 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 73,04 Prozent gesteigert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,643 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 285,41 Milliarden CNY erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,78 CNY. Im letzten Jahr hatte Foxconn Industrial Internet A einen Gewinn von 1,17 CNY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Foxconn Industrial Internet A 902,45 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 608,68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,77 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 907,47 Milliarden CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at