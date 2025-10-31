|
Foxconn Industrial Internet A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Foxconn Industrial Internet A hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 CNY, nach 0,320 CNY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,81 Prozent auf 243,17 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 170,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,502 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 245,44 Milliarden CNY taxiert.
