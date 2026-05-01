Foxconn Industrial Internet A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Foxconn Industrial Internet A präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 251,08 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 160,42 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at