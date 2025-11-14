Foxconn Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Foxconn Technology hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,62 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Foxconn Technology 0,690 TWD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Foxconn Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,33 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 20,23 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at