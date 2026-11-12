Foxconn Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Foxconn Technology stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 TWD, nach 0,620 TWD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 57,72 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,33 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at