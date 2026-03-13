Foxconn Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Foxconn Technology hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Foxconn Technology ein EPS von 0,630 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,51 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,24 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,32 TWD, nach 2,53 TWD im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 156,06 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 75,82 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at