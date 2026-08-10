Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Angebotsbedingungen
|
10.08.2026 20:30:00
Foxconn-Tochter Ennoconn übernimmt Kontron-Mehrheit knapp nicht
Ennoconn hatte nach der Überschreitung eines 30-Prozent-Anteils an Kontron ein Pflichtangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Linzer gestellt. Kontron riet von der Annahme ab. Die Angebotsfrist lief bis 27. Juli.
Kontron verwies in der Aussendung am Montagabend darauf, dass Ennoconn auch nach dem Vollzug die 48,36 Prozent nicht überschreiten und keine Mehrheit erreichen werde. "Ein weiterer Ausbau der Beteiligung ist durch Ennoconn nicht geplant", schrieb die Firma aus Oberösterreich. "Kontron wird weiterhin eigenständig bleiben." Das bestehende Management werde weiterarbeiten. Dazu sei geplant, auch die Kooperation mit Foxconn/Ennoconn voranzutreiben. Mittelfristig sollen Synergien von rund 40 Mio. Euro entstehen.
phs
ISIN AT0000A0E9W5 WEB https://group.kontron.com/ http://www.foxconn.com/
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