FOXO Technologies A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FOXO Technologies A ein EPS von -870,000 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,0 Millionen USD – ein Plus von 97,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FOXO Technologies A 3,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at