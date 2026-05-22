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22.05.2026 06:31:29
Foxx Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Foxx Development hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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