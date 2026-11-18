Foxx Development hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,59 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 20,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at