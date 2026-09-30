30.09.2026 06:31:29

Foxx Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Foxx Development stellte am 28.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Foxx Development vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Foxx Development in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 13,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,610 USD. Im Vorjahr hatten -1,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 20,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 52,58 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 65,92 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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