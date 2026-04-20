FP Newspapers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FP Newspapers hat am 17.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 CAD je Aktie vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 CAD. Im Vorjahr hatte FP Newspapers 0,250 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at