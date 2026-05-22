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22.05.2026 06:31:29
FP Newspapers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
FP Newspapers hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,01 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als FP Newspapers mit 0,010 CAD je Aktie genauso viel verdiente.
Redaktion finanzen.at
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