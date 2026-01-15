15.01.2026 06:31:29

FP Partner gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FP Partner ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FP Partner die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,11 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,75 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 88,79 JPY. Im Vorjahr hatte FP Partner 169,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,86 Prozent auf 32,10 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

