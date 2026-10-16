FP Partner gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FP Partner lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 16,96 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FP Partner 24,16 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 7,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at