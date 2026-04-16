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16.04.2026 06:31:29
FP Partner präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
FP Partner hat am 14.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,16 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 23,09 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,60 Prozent auf 7,62 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,33 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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