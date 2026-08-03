FP präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FP hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,03 JPY. Im Vorjahresviertel waren 34,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 61,85 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FP 57,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at