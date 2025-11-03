FP stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FP ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FP die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 44,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 35,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,16 Prozent auf 61,65 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at