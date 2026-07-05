SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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05.07.2026 11:03:35
FPL’s big asset shuffle: Controlling shareholder support is helping it drive value and stay listed
Investors may have to wait for the latent value of its shares to be fully realised in an apathetic marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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