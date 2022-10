FR/Verkehrsminister fordert von Totalenergies Tankrabatt-Verlängerung

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Der französische Verkehrsminister Clement Beaune fordert den Ölkonzern Totalenergies zur Verlängerung des aktuellen Tankrabatts auf, weil viele Verbraucher wegen des verknnappten Angebots nicht von den niedrigeren Preisen profitieren könnten. Hauptursache für die Benzinknappheit, insbesondere in der Region Paris und im Norden des Landes, sind im Moment Streiks in mehreren großen französischen Raffinerien und Kraftstofflagern. Neben Totalenergies ist auch Exxon Mobil von den Streiks betroffen. Der Tankrabatt von 20 Eurocents pro Liter soll am 1. November bis zum Jahresende auf 10 Cent sinken.

Die Streiks, die Frankreich derzeit sehe, sollten eine Verlängerung der Rabatte nach sich ziehen. "Das ist es, was wir von Total verlangen", sagte Beaune. Bei Totalenergies war kurzfristig keine Stellungnahme in der Sache erhältlich. Totalenergies hatte die Subventionen im Sommer angesichts der explodierenden Preise eingeführt und CEO Patrick Pouyanne sagte vor der französischen Nationalversammlung, das Rabattprogramm belaste den Konzern mit fast 500 Millionen Euro.

Zu den Streiks sagte Beaune, der Dialog müsse wieder aufgenommen werden und eine Einigung müsse erzielt werden. "Wir werden nicht zulassen, dass sich die Situation verschlimmert. Wenn es keine Einigung gibt, werden wir Maßnahmen ergreifen", so der Verkehrsminister weiter. Er betonte abermals, es gebe kein allgemeines Versorgungsproblem bei Benzin.

Die Gewerkschaft CGT fordert 10 Prozent mehr Gehalt von Totalenergies, das im ersten Halbjahr 2022 einen Gewinn von 10,6 Milliarden US-Dollar eingefahren hatte. Das Unternehmen bietet bislang nur an, die Verhandlungen von November auf Oktober vorzuziehen, unter der Bedingung, dass der Streik endet. Die Gewerkschaft bezeichnete dies als "Erpressung".

October 11, 2022