Frachter bei russischem Raketenangriff auf Odessa beschädigt

ODESSA (dpa-AFX) - Bei russischen Raketenangriffen auf das südukrainische Gebiet Odessa ist ein Frachtschiff beschädigt worden. Vier Mitglieder der 17-köpfigen Besatzung seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, bei Telegram mit. Das Schiff ist demnach unter der Flagge der Marschallinseln gefahren. Zuvor sei auch "industrielle Infrastruktur" angegriffen worden. Den Angaben nach wurden dabei ein Verwaltungs- und ein Lagergebäude und mehr als ein Dutzend Autos beschädigt.

Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge wurden zwei Häfen in der Region Odessa vom russischen Militär angegriffen. Eine Attacke auf den Hafen "Piwdennyj" galt demzufolge einem Frachter mit Gütern für die ukrainische Armee. Im Hafen Odessa selbst seien wiederum Treibstofftanks das Ziel gewesen. Zusätzlich seien noch vier Frachtschiffe im Hafen Mykolajiw in der Nachbarregion angegriffen worden. Dafür gab es keine Bestätigung von ukrainischer Seite.

Im Rahmen ihres seit 2022 andauernden Abwehrkampfes gegen eine russische Invasion führt die Ukraine seit Tagen Drohnenangriffe gegen Schiffe durch, die russisch kontrollierte Häfen im Schwarzen und im benachbarten Asowschen Meer anlaufen. Russland hat daraufhin seine Angriffe auf ukrainische Häfen an der Schwarzmeerküste ausgeweitet./ast/DP/zb