Frachter mit tausenden VW-Luxusautos sinkt vor den Azoren

Der im Atlantik vor den Azoren in Brand geratene Frachter mit Tausenden Autos des VW-Konzerns an Bord ist gesunken. Bei einem Abschleppversuch sei Wasser in das Schiff eingedrungen, sagte der Kapitän des nächstgelegenen Hafens auf der Azoren-Insel Faial, Joao Mendes Cabecas, am Dienstag.