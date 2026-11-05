Fractal Analytics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fractal Analytics äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,13 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 9,52 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at