Fractal Gaming Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fractal Gaming Group Registered hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,80 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,200 SEK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fractal Gaming Group Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 65,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 215,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at