Fractyl Health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fractyl Health hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fractyl Health ein Ergebnis je Aktie von -0,520 USD vermeldet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,860 USD. Im Vorjahr waren -1,620 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at