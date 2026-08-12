Fractyl Health präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fractyl Health hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fractyl Health ein Ergebnis je Aktie von -0,570 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at