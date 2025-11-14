Fractyl Health stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fractyl Health veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at