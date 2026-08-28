Fragbite Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fragbite Group Registered hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,46 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,270 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 88,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,7 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at