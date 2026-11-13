Fragbite Group Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fragbite Group Registered hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,49 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fragbite Group Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,640 SEK vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Fragbite Group Registered im vergangenen Quartal 5,9 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 87,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fragbite Group Registered 47,7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at