Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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25.11.2026 15:06:54
Fragrance makers fined more than €500mn over Unilever price-fixing cartel
EU and UK impose penalties over illegal collusion affecting ingredients sold to British consumer goods groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|11.11.26
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|25.11.26
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