Fraktionschef Mützenich: SPD-Fraktion will mehr, als im Koalitionsvertrag steht

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat seine Partei zu mehr Zuversicht und Selbstbewusstsein aufgefordert. Die Fraktion habe den Willen, "immer mehr zu erreichen, als im Koalitionsvertrag niedergelegt ist", versprach er am Freitag auf dem Parteitag in Berlin. Auch in der Koalition mit der Union würden die Unterschiede zu CDU und CSU deutlich: Die Union wolle Almosen in der Gesellschaft verteilen, die SPD dagegen Rechtsansprüche für die Menschen schaffen. Dabei verwies Mützenich auf die Grundrente und Entlastungen bei der Betriebsrente.

Mützenich lobte besonders die Arbeit von Finanzminister Olaf Scholz, ohne den die Grundrente nicht möglich gewesen sei. "Vieles, was wir in den Koalitionsgesprächen mit den anderen haben hart durchringen müssen, trägt seine Handschrift", sagte der Fraktionschef. Auch seine Vorgängerin Andrea Nahles lobte er ausdrücklich. Er habe gern mit ihr zusammengearbeitet - und sie sei kein Mensch, der nun von der Seitenlinie Kommentare gebe. Damit spielte Mützenich auch auf Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel an, der sich seit seinem Ausstieg aus der Bundespolitik immer wieder öffentlich zu Wort meldet./tam/bw/ted/hot/DP/men