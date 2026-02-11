Fram Skandinavien Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fram Skandinavien Registered B äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,560 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,470 SEK. Im Vorjahr waren -2,250 SEK je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,90 Prozent auf 5,92 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,16 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at