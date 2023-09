France : TotalEnergies acquiert Ombrea et crée un pôle d’expertise dédié à l’agrivoltaïsme

Téléchargez le communiqué de presse (PDF)Paris, le 28 septembre 2023 – TotalEnergies finalise aujourd’hui l’acquisition d’Ombrea, leader de l’agrivoltaïsme en France.Fondée en 2016 et fort d’une dizaine de sites déjà construits et d’une cinquantaine de variétés culturales étudiées, Ombrea a créé une expertise unique et des solutions innovantes pour optimiser les synergies entre production agricole et production d’électricité verte. Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A. Zum vollständigen Artikel