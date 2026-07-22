BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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22.07.2026 12:51:20
France: Environment minister quits over pesticide bill
Monique Barbut submitted her resignation in protest over the reintroduction of pesticides that scientists say harm human health as well as bee populations. But President Emmanuel Macron reportedly refused to accept it.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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