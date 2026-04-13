Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
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13.04.2026 13:59:20
France: Ex-CEO of cement giant Lafarge jailed for funding Syrian jihadi groups
The world's largest cement maker paid off terrorist groups in Syria in order to keep manufacturing there, judges in Paris ruled.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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13.04.26
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|13.04.26
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|10.04.26
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|15.01.26
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