Islamic Aktie
WKN DE: A1C6VS / ISIN: QA000A1C6VS5
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26.03.2026 12:01:32
France: Islamic scholar Tariq Ramadan gets 18 years for rape
A Paris court has sentenced in absentia Islamic scholar Tariq Ramadan for the rape of three women between 2009 and 2016. The verdict marks one of the most high-profile cases linked to the "Me Too" movement.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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