Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
17.02.2026 11:19:20
France: Macron's pro-business agenda hit by budget chaos
France's 2026 budget finally passed the country's parliament, putting an end to months of deadlock. But for some, the bill marks the end of President Macron's pro-business policies.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!