BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
22.07.2026 17:15:22
France: Minister quits over pesticide bill — but is staying
Environment Minister Monique Barbut submitted her resignation in protest over the reintroduction of pesticides that scientists say harm human health as well as bees. But President Emmanuel Macron refused to accept it.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!