BILL Holdings Aktie

BILL Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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22.07.2026 17:15:22

France: Minister quits over pesticide bill — but is staying

Environment Minister Monique Barbut submitted her resignation in protest over the reintroduction of pesticides that scientists say harm human health as well as bees. But President Emmanuel Macron refused to accept it.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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