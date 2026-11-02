Channel Holdings Aktie
WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053
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02.11.2026 23:31:23
France: Petition to ban TV channel gets 500,000 signatures
Support for the petition has surged since last month's shooting of a Black man by a reported avid viewer of CNews. Critics say the channel, often compared to Fox News, is a platform for anti-immigrant sentiments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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