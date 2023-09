France: TotalEnergies Acquires Ombrea and Creates a Center of Expertise for Agrivoltaics

Download the Press Release (PDF) Paris, September 28, 2023 – TotalEnergies has finalized the acquisition of France’s agrivoltaics leader Ombrea.Ombrea was founded in 2016. It has built ten sites and studied around fifty crop varieties, to develop unique expertise and innovative solutions that optimize the synergies between agricultural production and green electricity generation. Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A. Zum vollständigen Artikel