TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 09:54:15

France: TotalEnergies to Supply 800 GWh of Renewable Electricity to Paper Manufacturer SWM Over 10 Years

Download the Press ReleaseParis, January 27, 2026 – TotalEnergies and SWM, a major player in the paper industry, announce the signing of a contract for the supply of renewable electricity with a constant delivery profile (Clean Firm Power) to SWM’s three plants in France (Papeteries de Saint Girons, PDM Industries, and LTR Industries).Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TotalEnergies

mehr Nachrichten