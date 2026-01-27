TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
27.01.2026 09:54:15
France: TotalEnergies to Supply 800 GWh of Renewable Electricity to Paper Manufacturer SWM Over 10 Years
Download the Press ReleaseParis, January 27, 2026 – TotalEnergies and SWM, a major player in the paper industry, announce the signing of a contract for the supply of renewable electricity with a constant delivery profile (Clean Firm Power) to SWM’s three plants in France (Papeteries de Saint Girons, PDM Industries, and LTR Industries).Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
