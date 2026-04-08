Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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08.04.2026 13:15:20
France: Two new arrests over foiled Bank of America attack
French police arrested two more suspects over a foiled attack on Bank of America's Paris offices. The custody of the first arrested suspect arrested has been extended.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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