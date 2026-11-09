Supermarket Income REIT Aktie
WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11
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09.11.2026 19:31:21
France accuses Iran of cyber attacks on supermarket refrigerators
Islamic Revolutionary Guard Corps named in prosecution over incidents that destroyed food and triggered firesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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